Голикова: Младенческая смертность снизилась на 6,8%
Младенческая смертность в России уменьшилась на 6,8% благодаря реализации мероприятий нацпроекта «Здравоохранение». Об этом говорится в сообщении аппарата вице-премьера Татьяны Голиковой.
Как отметила зампред правительства, младенческая смертность снизилась до 4,1 промилле, пишет Ura.ru. Кроме того, реализация нацпроекта позволила построить и ввести в эксплуатацию 818 объектов первичного звена, 8 онкобольниц, 15 детских больниц, а также создать 497 центров амбулаторной онкопомощи и 3589 фельдшерско-акушерских пунктов.
Голикова подчеркнула, что в стране закупили и ввели 1617 передвижных медицинских комплексов, 14 282 автомобиля, выполнили более 6,1 млн высокотехнологичных операций, эвакуировали более 72 тысяч человек для оказания необходимой медпомощи.
«Но самое главное – это не количественные, а качественные показатели, ведь все меры нацпроекта направлены на то, чтобы наши граждане получали высококвалифицированную и своевременную медицинскую помощь», – добавила вице-премьер.
Ранее Голикова сообщила, что за последние пять лет число детских домов в РФ уменьшилось почти на 19%, детей в них — на 29%, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru