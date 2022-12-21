Мурашко заявил о расширении перечня жизненно необходимых лекарств

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов будут включены лекарства для лечения тяжёлых заболеваний, сообщает РИА Новости.

Врач назвал лекарства, из-за приёма которых могут лишить водительских прав

По его словам, это, в том числе, препараты для пациентов с острым лимфобластомным лейкозом.

«Было принято решение о расширении позиций лекарственных препаратов в перечне жизненно важных лекарств для лечения тяжелых заболеваний, в том числе острого лимфобластомного лейкоза», - сказал министр.

Он добавил, что медпомощь не может быть качественной, если население не обеспечивается эффективными и безопасными лекарственными препаратами.

Ранее Госдума приняла закон о дистанционной продаже медпрепаратов, пилотный проект запустят в нескольких регионах России, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: government.ru
ТЕГИ:ЛекарстваЛечениеМинздрав
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