Мурашко заявил о расширении перечня жизненно необходимых лекарств

По его словам, это, в том числе, препараты для пациентов с острым лимфобластомным лейкозом.

«Было принято решение о расширении позиций лекарственных препаратов в перечне жизненно важных лекарств для лечения тяжелых заболеваний, в том числе острого лимфобластомного лейкоза», - сказал министр.

Он добавил, что медпомощь не может быть качественной, если население не обеспечивается эффективными и безопасными лекарственными препаратами.

Ранее Госдума приняла закон о дистанционной продаже медпрепаратов, пилотный проект запустят в нескольких регионах России, сообщают «Невские новости».

