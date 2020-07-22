Мурашко заявил о подготовке к массовому выпуску вакцины против COVID-19
Российские специалисты готовятся не только к завершению клинических исследований вакцины против коронавируса COVID-19, но и к её массовому выпуску при одновременном сборе данных о её эффективности и безопасности. Об этом в среду, 22 июля, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передаёт RT.
Мурашко отметил, что эффективность вакцины и её безопасность уже подтверждены. В эфире телеканала «Россия 24» он сообщил, что регистрационное удостоверение этот препарат может получить в первой декаде августа.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что уже доказана безопасность четырёх российских вакцин против COVID-19, и две из них уже на финальных стадиях клинических испытаний. Страна получит надёжную вакцину осенью, надеется глава правительства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru