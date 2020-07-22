Мишустин рассказал о надёжной вакцине против COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин надеется, что страна получит «свою надёжную вакцину» против коронавируса COVID-19 осенью. Об этом он заявил в среду, выступая перед депутатами Госдумы.
По словам главы правительства, сейчас над вакциной в России работают 17 научных организаций, которые создали уже её 26 видов, передаёт RT. Четыре вакцины уже доказали свою безопасность, по двум из них клинические испытания вышли в финальную стадию, уточнил Мишустин.
Необходимо подготовить производственные площадки к выпуску вакцины, добавил он.
20 июля был выписана вторая группа добровольцев, которые участвовали в испытаниях вакцины от НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Как утверждалось, у всех участников тестовой вакцинации выработался иммунитет к коронавирусу.
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