Мурашко заявил о низком уровне вакцинации среди беременных

Охват вакцинацией от коронавируса беременных женщин в России остается на низком уровне. Об этом рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе форума «Мать и дитя».

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«Еще раз хотел бы подчеркнуть низкий охват вакцинацией беременных», - цитирует министра РИА Новости. По словам Мурашко, эксперты сейчас изучают показания к вакцинации у кормящих женщин.

Вакцина «Спутник V» была разрешена к применению у беременных женщин в июне этого года. В августе директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, комментируя это решение, рассказал о хорошем состоянии привитых от коронавируса беременных женщин.

По словам ученого, вакцина никак не влияет на младенцев. Кроме того, исследования показали, что новорожденным передаются антитела матери.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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