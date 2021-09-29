Мурашко заявил о низком уровне вакцинации среди беременных

«Еще раз хотел бы подчеркнуть низкий охват вакцинацией беременных», - цитирует министра РИА Новости. По словам Мурашко, эксперты сейчас изучают показания к вакцинации у кормящих женщин.

Вакцина «Спутник V» была разрешена к применению у беременных женщин в июне этого года. В августе директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, комментируя это решение, рассказал о хорошем состоянии привитых от коронавируса беременных женщин.

По словам ученого, вакцина никак не влияет на младенцев. Кроме того, исследования показали, что новорожденным передаются антитела матери.

