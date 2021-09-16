Мурашко заявил, что в России стали меньше пить
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что изменение отношения общества к алкоголю - это длительный процесс, однако это возможно, сообщает РИА Новости.
По его словам, за период с 2008 по 2020 годы потребление алкоголя в России снизилось с 15,7 до 9,1 литра этанола на душу населения, а смертность от случайных отравлений алкоголем уменьшилась на 60%.
«Россия твердо привержена видению безопасного Европейского региона ВОЗ, свободного от вреда, причиняемого алкоголем и предпринимает все усилия, чтобы воплотить это видение в жизнь», - подчеркнул глава Минздрава.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что употребление красного вина в небольших количествах помогает смягчить постковидный синдром.
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