Мурашко заявил, что в России стали меньше пить

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что изменение отношения общества к алкоголю - это длительный процесс, однако это возможно, сообщает РИА Новости.

По его словам, за период с 2008 по 2020 годы потребление алкоголя в России снизилось с 15,7 до 9,1 литра этанола на душу населения, а смертность от случайных отравлений алкоголем уменьшилась на 60%.

«Россия твердо привержена видению безопасного Европейского региона ВОЗ, свободного от вреда, причиняемого алкоголем и предпринимает все усилия, чтобы воплотить это видение в жизнь», - подчеркнул глава Минздрава.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что употребление красного вина в небольших количествах помогает смягчить постковидный синдром.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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