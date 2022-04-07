Мурашко заявил, что существует вероятность новой волны коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что гражданам необходимо продолжать соблюдать меры профилактики, сообщает РИА Новости.

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По его словам, вероятность новой волны коронавируса в стране «безусловно существует».

«Нужно соблюдать ряд мер, в частности масочный режим, продолжать вакцинироваться и ревакцинироваться», - заключил глава Минздрава.

Ранее руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ, член-корреспондент РАН Александр Суворов заявил, что в ближайшее время планируется приступить к испытаниям первой в мире съедобной вакцины от коронавируса, пишет журнал «Профиль».

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
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