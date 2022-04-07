Мурашко заявил, что существует вероятность новой волны коронавируса
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что гражданам необходимо продолжать соблюдать меры профилактики, сообщает РИА Новости.
По его словам, вероятность новой волны коронавируса в стране «безусловно существует».
«Нужно соблюдать ряд мер, в частности масочный режим, продолжать вакцинироваться и ревакцинироваться», - заключил глава Минздрава.
Ранее руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ, член-корреспондент РАН Александр Суворов заявил, что в ближайшее время планируется приступить к испытаниям первой в мире съедобной вакцины от коронавируса, пишет журнал «Профиль».
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