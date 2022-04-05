ВОЗ: Число заражений коронавирусом в мире превысило 490 млн
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала более 490 млн случаев заражения коронавирусом в мире, передает ТАСС.
Число смертельных случаев превысило 6,15 млн. Организация ведет статистику по данным, предоставляемых государствами.
Отметка в 200 млн была пройдена в начале августа 2021 года года, в 300 млн - в начале января текущего года, 450 млн - 10 марта. Резкий рост числа заражений связан с появлением в конце прошлого года штамма «омикрон», отличающегося повышенной заразностью.
Наибольшее число заражений зарегистрировано в США (более 79,4 млн), Индии (более 43 млн) и Бразилии (более 29,9 млн).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru