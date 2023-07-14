В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в супермаркетах

«Предлагается установить федеральным законом, что розничная торговля алкогольной продукцией может осуществляться исключительно в специализированных магазинах, в которых, кроме названной продукции, не будет продаваться ничего», — говорится в документе.

Парламентарии считают, что инициатива позволит исключить спонтанное приобретение крепких напитков и снизить объем потребляемого покупателями супермаркетов спиртного. В ЛДПР также отметили, что законопроект снизит число продаваемого контрафакта и случаев продажи алкогольных напитков детям.

При этом депутаты предусмотрели исключение в законе, пишет «Свободная пресса». В малонаселенных пунктах и отдаленных районах с единственным объектом торговли будет возможна продажа крепких напитков вместе с товарами народного потребления. Изменения должно согласовать правительство России.

