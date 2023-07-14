В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в супермаркетах
Продажу алкоголя в российских супермаркетах следует запретить, разрешив реализацию спиртного только в специализированных магазинах. С такой инициативой выступили депутаты от фракции ЛДПР, сообщает Ura.ru со ссылкой на законопроект.
«Предлагается установить федеральным законом, что розничная торговля алкогольной продукцией может осуществляться исключительно в специализированных магазинах, в которых, кроме названной продукции, не будет продаваться ничего», — говорится в документе.
Парламентарии считают, что инициатива позволит исключить спонтанное приобретение крепких напитков и снизить объем потребляемого покупателями супермаркетов спиртного. В ЛДПР также отметили, что законопроект снизит число продаваемого контрафакта и случаев продажи алкогольных напитков детям.
При этом депутаты предусмотрели исключение в законе, пишет «Свободная пресса». В малонаселенных пунктах и отдаленных районах с единственным объектом торговли будет возможна продажа крепких напитков вместе с товарами народного потребления. Изменения должно согласовать правительство России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru