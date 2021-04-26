Мурашко заявил, что пять регионов России близки к победе над COVID-19

Пять регионов России близки к победе над коронавирусной инфекцией, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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«Сегодня пять субъектов уже близки к элиминации данного возбудителя в целом в своем регионе», — сказал Мурашко на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании. Ранее глава сбербанка Герман Греф заявил, что третья волна коронавируса в России будет, поскольку ни одной другой стране не удалось ее избежать.

Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов рассказал «Радиоточке НСН», что уже есть достаточно высокий коллективный иммунитет и вакцина срабатывает эффективно. По его мнению, третьей волны не будет.

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусМинздрав
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