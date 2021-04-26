Мурашко заявил, что пять регионов России близки к победе над COVID-19
Пять регионов России близки к победе над коронавирусной инфекцией, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Сегодня пять субъектов уже близки к элиминации данного возбудителя в целом в своем регионе», — сказал Мурашко на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании. Ранее глава сбербанка Герман Греф заявил, что третья волна коронавируса в России будет, поскольку ни одной другой стране не удалось ее избежать.
Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов рассказал «Радиоточке НСН», что уже есть достаточно высокий коллективный иммунитет и вакцина срабатывает эффективно. По его мнению, третьей волны не будет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 803 / сут.
Умерли
109 тыс.+356 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+6 631 / сут.
- В России за сутки выявили 8 803 новых случая коронавируса
- Китай пообещал России усилить поддержку на фоне западных санкций
- Мурашко заявил, что пять регионов России близки к победе над COVID-19
- Украинский журналист осудил нежелание жителей Донбасса быть украинцами
- Главу УМВД по Омску заподозрили в крупной взятке
- В офисе Зеленского посчитали некорректным приглашать Путина в Киев
- В Совфеде оценили предложение продлить отпуск отдыхающим в России
- Власти начали правовую подготовку к ограничению экспорта бензина
- В отношении Паля возбудили уголовное дело
- В ОП предложили увеличить отпуск для отдыхающих внутри страны граждан
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru