Исследование: треть россиян думают, что переболели коронавирусом
Около трети граждан России с начала эпидемии коронавируса испытывали недомогания, которые расценивают, как проявления COVID-19, заболеть при этом боится лишь каждый седьмой, говорится в исследовании «Росгосстрах Жизнь» и частной медицинской сети «Инвитро», передает РИА Новости.
Каждый второй опрошенный заявил, что сталкивался с ухудшением внимания или памяти. При этом 54% хотели бы пройти реабилитацию. 15% участников исследования назвали риск заболеть коронавирусом самым сильным страхом, связанным с пандемией, а 14% респондентов опасаются, что заболеют их близкие.
В ноябре 2021 года в России может завершиться пандемия коронавируса, прогнозирует глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Реалистичнее все же ноябрь месяц», - уточнил ученый.
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