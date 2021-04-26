Исследование: треть россиян думают, что переболели коронавирусом

Каждый второй опрошенный заявил, что сталкивался с ухудшением внимания или памяти. При этом 54% хотели бы пройти реабилитацию. 15% участников исследования назвали риск заболеть коронавирусом самым сильным страхом, связанным с пандемией, а 14% респондентов опасаются, что заболеют их близкие.

В ноябре 2021 года в России может завершиться пандемия коронавируса, прогнозирует глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Реалистичнее все же ноябрь месяц», - уточнил ученый.

