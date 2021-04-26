Исследование: треть россиян думают, что переболели коронавирусом

Около трети граждан России с начала эпидемии коронавируса испытывали недомогания, которые расценивают, как проявления COVID-19, заболеть при этом боится лишь каждый седьмой, говорится в исследовании «Росгосстрах Жизнь» и частной медицинской сети «Инвитро», передает РИА Новости.

Гинцбург рассказал, когда закончится пандемия коронавируса в России

Каждый второй опрошенный заявил, что сталкивался с ухудшением внимания или памяти. При этом 54% хотели бы пройти реабилитацию. 15% участников исследования назвали риск заболеть коронавирусом самым сильным страхом, связанным с пандемией, а 14% респондентов опасаются, что заболеют их близкие.

В ноябре 2021 года в России может завершиться пандемия коронавируса, прогнозирует глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Реалистичнее все же ноябрь месяц», - уточнил ученый.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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