МЧС РФ: В Курскую область направлена дополнительная группа спасателей

В Курскую область направленная дополнительная группа спасателей, в которую вошли 80 специалистов и 13 единиц техники, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

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Как отмечается, увеличение числа спасателей в регионе потребовал глава МСЧ РФ Александр Куренков с целью оказания помощи в эвакуации населения в безопасные районы.

«Взрывотехники, которые вошли в отряд, займутся обезвреживанием взрывоопасных предметов», - уточнили в пресс-службе.

Ранее ситуация в Курской области признана ЧС федерального характера, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: 56.mchs.gov.ru
ТЕГИ:ЭвакуацияМЧС РФСпасателиКурская Область

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