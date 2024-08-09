МЧС РФ: В Курскую область направлена дополнительная группа спасателей
9 августа 202416:45
В Курскую область направленная дополнительная группа спасателей, в которую вошли 80 специалистов и 13 единиц техники, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Как отмечается, увеличение числа спасателей в регионе потребовал глава МСЧ РФ Александр Куренков с целью оказания помощи в эвакуации населения в безопасные районы.
«Взрывотехники, которые вошли в отряд, займутся обезвреживанием взрывоопасных предметов», - уточнили в пресс-службе.
Ранее ситуация в Курской области признана ЧС федерального характера, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru