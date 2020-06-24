Мурашко: Всплеск пандемии коронавируса в России снижается

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко констатировал снижение пандемии COVID-19 в России, сообщает ТАСС.

«Всплеск в России уже идет на убыль», - заявил Мурашко.

Глава Минздрава считает, что регионы России по темпам борьбы с пандемией в среднем на три недели отстают от Москвы.

Мурашко отметил рост популяционного иммунитета, однако, призвал здоровых россиян соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом, пишет Газета.ru.

Оценивая ситуацию с распространением заболевания в мире и возможности второй волны, министр отметил основные факторы, влияющие на ситуацию - уровень популяционного иммунитета и интенсивность распространения вируса. Для их обеспечения, подчеркнул Мурашко, сохраняется ряд карантинных мер, отмечает РИА Новости.

На прошлой неделе Китай передал ВОЗ данные генома коронавируса с рынка в Пекине. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН объяснил, что пока проходят исследования, рано говорить о мягкости вновь обнаруженного вируса.

«То, что приведена такая идентификация штамма, это важно, что он собой представляет в смысле его патагенности. Но еще не ясно по этим случаям. Возможно, он более мягкий вирус, который распространяется сейчас, но это сказать трудно. Только из общих предположений можно сказать, что он будет мягче. Но жизнь покажет. Пока еще очень мало случаев. Все пока не выглядит угасающим», - предостерег он.

