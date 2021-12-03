Мурашко: Волна заболеваемости COVID-19 в России опускается вниз

«В последнюю волну подъема заболеваемости, сейчас она спускается вниз, уже количество заболевших, наблюдаемых в системе, приближается к 900 тысячам», — приводит слова главы Минздрава РИА Новости.

По последним данным, в России зарегистрировали 32 930 случаев заражения коронавирусом за сутки, число заболевших с начала пандемии достигло 9 736 037.

