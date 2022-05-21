СМИ назвали возможные пути распространения оспы обезьян
Оспа обезьян может передаваться от человека к человеку в случае тесного или полового контакта «с кем-то, у кого есть активная сыпь». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных представителей системы здравоохранения США.
Медики выяснили, что один из выявленных в США случаев заражения оспой болезнью не связан с лесными районами Центральной и Западной Африки, где обитают животные-носители оспы обезьян. В США заявляют, что большой риск заражения вирусом могут создать совместное с инфицированным человеком использование постельного белья, одежды, зубной щетки.
Как пишет Bloomberg, большинство из выявленных в США случаев оспы обезьян относится к мужчинам, которые имели половые контакты с другими представителями сильного пола.
Ранее стало известно, что в Европе,США и Австралии были зафиксированы случаи заражения обезьяньей оспой. Заболевание характеризуется лихорадкой, сыпью на коже, общей интоксикацией организма.
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