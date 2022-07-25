Минздрав: заболеваемость гепатитом С в РФ снизилась на треть
25 июля 202220:39
Заболеваемость гепатитом С в РФ снизилась примерно на 30% за последние три года. Такие данные привел глава Минздрава страны Михаил Мурашко, передает ТАСС.
По данным ведомства, смертельные исходы от новообразований в РФ уменьшились за три года на 4,5%.
Гепатит C является инфекционным заболеванием печени. Главным образом передается через контакт с кровью инфицированного человека.
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25 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru