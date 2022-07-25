Минздрав: заболеваемость гепатитом С в РФ снизилась на треть

Заболеваемость гепатитом С в РФ снизилась примерно на 30% за последние три года. Такие данные привел глава Минздрава страны Михаил Мурашко, передает ТАСС.

ВОЗ: выявлено более 700 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей

По данным ведомства, смертельные исходы от новообразований в РФ уменьшились за три года на 4,5%.

Гепатит C является инфекционным заболеванием печени. Главным образом передается через контакт с кровью инфицированного человека.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:Минздрав
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