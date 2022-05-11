Мурашко: В РФ на лечении от COVID-19 находятся более 100 тысяч человек
Сейчас на лечении от COVID-19 в России находятся более 100 тысяч человек. Об этом на открытии всероссийского форума «Здоровье нации - основа просвещения России» заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По его словам, уровень заболевания коронавирусом в стране уже спал, но сама инфекция не ушла полностью.
В связи с этим Мурашко подчеркнул, что в преддверии летних каникул очень важно проводить вакцинацию детей, чтобы не допустить вспышек заболеваемости.
Ранее бывший главный санитарный врач РФ, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» посоветовал россиянам не паниковать из-за увеличения количества госпитализаций с коронавирусом после первой части майских праздников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru