Мурашко: В РФ на лечении от COVID-19 находятся более 100 тысяч человек

Сейчас на лечении от COVID-19 в России находятся более 100 тысяч человек. Об этом на открытии всероссийского форума «Здоровье нации - основа просвещения России» заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, уровень заболевания коронавирусом в стране уже спал, но сама инфекция не ушла полностью.