Мурашко: В больницах остаются 34 пострадавших при теракте в «Крокусе»

По его словам, двое из них находятся в крайне тяжёлом состоянии, врачи продолжают бороться за их жизни.

«Ещё четверо - в тяжёлом состоянии, в том числе один ребёнок», - заключил министр.

Ранее Российский Красный Крест (РКК) объявил, что для оказания помощи пострадавшим, семьям погибших и пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» было собрано более 1,5 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

