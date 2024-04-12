Мурашко: В больницах остаются 34 пострадавших при теракте в «Крокусе»
На стационарном лечении в больницах в настоящее время находятся 34 пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил мурашко.
По его словам, двое из них находятся в крайне тяжёлом состоянии, врачи продолжают бороться за их жизни.
«Ещё четверо - в тяжёлом состоянии, в том числе один ребёнок», - заключил министр.
Ранее Российский Красный Крест (РКК) объявил, что для оказания помощи пострадавшим, семьям погибших и пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» было собрано более 1,5 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru