Мурашко: У России есть все для победы над COVID-19

«Очень жду, когда мы победим ковид, у нас все для этого есть», — цитирует главу Минздрава РИА Новости.

Также Мурашко призвал медиков и журналистов «максимально участвовать» в пропаганде вакцинации от COVID-19.

Ранее Мурашко сообщил, что в течение трех недель в гражданский оборот будет выпущена однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт», сообщает Ura.ru. Минздрав РФ зарегистрировал этот препарат 6 мая, напоминает RT.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пандемия коронавируса в России может завершиться при условии вакцинирования не менее 60% взрослых жителей страны, отмечает РИА ФАН.

