Мурашко: У России есть все для победы над COVID-19
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе Московского онкологического форума заявил, что у страны есть все для победы над коронавирусной инфекцией.
«Очень жду, когда мы победим ковид, у нас все для этого есть», — цитирует главу Минздрава РИА Новости.
Также Мурашко призвал медиков и журналистов «максимально участвовать» в пропаганде вакцинации от COVID-19.
Ранее Мурашко сообщил, что в течение трех недель в гражданский оборот будет выпущена однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт», сообщает Ura.ru. Минздрав РФ зарегистрировал этот препарат 6 мая, напоминает RT.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пандемия коронавируса в России может завершиться при условии вакцинирования не менее 60% взрослых жителей страны, отмечает РИА ФАН.
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