Мурашко: Темпы вакцинации от COVID-19 выросли в четыре раза
Темпы вакцинации в России от коронавируса увеличились в четыре-пять раз. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Рязанскую область, уточняет РИА Новости.
Ранее глава Минздрава РФ, оценив высокую потребность вакцины «Спутник Лайт» в регионах, рассказал, что ведомство начнет дополнительные поставки препаратов с 8 ноября.
Михаил Мурашко также анонсировал окончание экспертизы вакцины от коронавируса на базе российского «Спутника V» для детей. Он обратил внимание на важность защиты маленьких детей от вируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru