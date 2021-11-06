Мурашко: Темпы вакцинации от COVID-19 выросли в четыре раза

Темпы вакцинации в России от коронавируса увеличились в четыре-пять раз. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Рязанскую область, уточняет РИА Новости.

Ранее глава Минздрава РФ, оценив высокую потребность вакцины «Спутник Лайт» в регионах, рассказал, что ведомство начнет дополнительные поставки препаратов с 8 ноября.

Михаил Мурашко также анонсировал окончание экспертизы вакцины от коронавируса на базе российского «Спутника V» для детей. Он обратил внимание на важность защиты маленьких детей от вируса.

