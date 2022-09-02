Более 50 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки

В сообщении отмечается, что это максимум с 11 марта.

Также в оперштабе заявили, что за прошедшие сутки умер 91 человек с коронавирусом, выздоровели 37 012 пациентов.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что все страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) оценивают ситуацию с коронавирусом как контролируемую, сообщает RT.