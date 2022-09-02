Более 50 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки

В России за последние 24 часа зафиксировали 50 952 новых случая COVID-19, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Центр Гамалеи: летальность от коронавируса снизилась и находится на уровне 0,33%

В сообщении отмечается, что это максимум с 11 марта.

Также в оперштабе заявили, что за прошедшие сутки умер 91 человек с коронавирусом, выздоровели 37 012 пациентов.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что все страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) оценивают ситуацию с коронавирусом как контролируемую, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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