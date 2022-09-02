Более 50 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки
2 сентября 202213:50
В России за последние 24 часа зафиксировали 50 952 новых случая COVID-19, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
В сообщении отмечается, что это максимум с 11 марта.
Также в оперштабе заявили, что за прошедшие сутки умер 91 человек с коронавирусом, выздоровели 37 012 пациентов.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что все страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) оценивают ситуацию с коронавирусом как контролируемую, сообщает RT.
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Заразились
19,6 млн+50 952 / сут.
Умерли
385 тыс.+91 / сут.
Выздоровели
18,7 млн+37 012 / сут.
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2 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru