Правительство установило специальные выплаты для медиков дефицитных специальностей

На оперативном совещании с вице-премьерами указал, что претендовать на них смогут «около 1 млн 100 тысяч человек по всей стране, включая и недавно присоединившиеся территории».

«Размер такой доплаты к заработной плате составит от 4,5 тысяч до 18,5 тысяч рублей в месяц - в зависимости от специальности сотрудника», - уточнил глава правительства.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что на зарплаты медикам были выделены дополнительные средства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

