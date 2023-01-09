Правительство установило специальные выплаты для медиков дефицитных специальностей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российские медики, работающие по дефицитным специальностям, в 2023 году будут получать ежемесячные социальные выплаты, сообщает ТАСС.

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На оперативном совещании с вице-премьерами указал, что претендовать на них смогут «около 1 млн 100 тысяч человек по всей стране, включая и недавно присоединившиеся территории».

«Размер такой доплаты к заработной плате составит от 4,5 тысяч до 18,5 тысяч рублей в месяц - в зависимости от специальности сотрудника», - уточнил глава правительства.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что на зарплаты медикам были выделены дополнительные средства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Михаил МишустинПравительство РоссииВыплатыВрачи
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