Путин пообещал дополнительные выплаты медикам первичного звена и скорых

На встрече с членами СПЧ он отметил, что уже поручил правительству организовать работу по начислению выплат.

«Может быть, с 1 января они не успеют это сделать - сегодня уже почти середина декабря. Но все равно в первом квартале нужно все технические вопросы закрыть, а начислять эти дополнительные выплаты задним числом с 1 января 2023 года», - пояснил глава государства.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что дополнительные средства на зарплаты медработникам были направлены в российские регионы, сообщает RT.