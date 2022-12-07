Путин пообещал дополнительные выплаты медикам первичного звена и скорых

Президент России Владимир Путин заявил, что с 1 января 2023 года медикам первичного звена здравоохранения и «скорых» будут назначены дополнительные выплаты в размере от 4,5 тысячи до 18 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Медикам Заполярья на 35% подняли зарплату

На встрече с членами СПЧ он отметил, что уже поручил правительству организовать работу по начислению выплат.

«Может быть, с 1 января они не успеют это сделать - сегодня уже почти середина декабря. Но все равно в первом квартале нужно все технические вопросы закрыть, а начислять эти дополнительные выплаты задним числом с 1 января 2023 года», - пояснил глава государства.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что дополнительные средства на зарплаты медработникам были направлены в российские регионы, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Скорая ПомощьВрачиМедикиВыплатыВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры