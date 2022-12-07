Путин пообещал дополнительные выплаты медикам первичного звена и скорых
Президент России Владимир Путин заявил, что с 1 января 2023 года медикам первичного звена здравоохранения и «скорых» будут назначены дополнительные выплаты в размере от 4,5 тысячи до 18 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.
На встрече с членами СПЧ он отметил, что уже поручил правительству организовать работу по начислению выплат.
«Может быть, с 1 января они не успеют это сделать - сегодня уже почти середина декабря. Но все равно в первом квартале нужно все технические вопросы закрыть, а начислять эти дополнительные выплаты задним числом с 1 января 2023 года», - пояснил глава государства.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что дополнительные средства на зарплаты медработникам были направлены в российские регионы, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 935 / сут.
Умерли
392 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 794 / сут.
- Позиция Путина относительно смертной казни не поменялась
- Путин пообещал дополнительные выплаты медикам первичного звена и скорых
- Реабилитационный центр для участников спецоперации появится в Калужской области
- Путин: В Польше «спят и видят», чтобы забрать запад Украины
- Путин заявил о нарастающей угрозе ядерной войны
- Путин об уехавших из РФ: они считают, что это не их страна
- 10 российских компаний внесены США в санкционный список
- «Новые территории». Путин назвал результат специальной военной операции
- Суд признал законным приговор советнику главы «Роскосмоса» Сафронову
- Путин: на полигонах Минобороны находится резерв из 150 тысяч мобилизованных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru