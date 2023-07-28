Мурашко сообщил о клинических испытаниях обновленной вакцины «Спутник»
Обновленная вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник» подготовлена и проходит клинические исследования. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Препарат был актуализирован для защиты против новых вариантов SARS-CoV-2.
«Подготовлены уже и проходят клинические испытания нового варианта вакцины "Спутник" для ревакцинации», — цитирует Мурашко РИА Новости.
Ранее Минздрав предложил перейти от массовой вакцинации от COVID-19 к иммунизации уязвимых категорий населения, напоминает RT.
Между тем глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал продолжать вакцинацию против коронавируса, пишет «Свободная пресса». По словам ученого, у россиян, имеющих антитела к инфекции, может не быть нужного уровня вируснейтрализующих молекул.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru