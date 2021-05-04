Мурашко: Ситуация с COVID-19 в РФ остается напряженной
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остается напряженной, и решения о смягчении ограничительных мер необходимо принимать с учетом обстановки в регионах страны. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе селекторного совещания с регионами по вопросам борьбы с COVID-19 и организации медпомощи в нерабочие дни.
Как сообщает РИА Новости, глава Минздрава подчеркнул важность активного развития вакцинации россиян и продолжения работы по формированию коллективного иммунитета к вирусу.
Между тем, за минувшие сутки в России выявили 7 770 новых случаев COVID-19, напоминает РЕН ТВ. Число заболевших в последние 24 часа стало минимальным с конца сентября прошлого года, отмечает телеканал «360».
С начала пандемии в России зарегистрировали 4 839 514 случаев COVID-19, 4 457 044 человека выздоровели, 111 535 пациентов скончались, пишет Газета.ру.
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