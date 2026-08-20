Над территорией России сбили 726 украинских БПЛА
Российские дежурные средства ПВО прошедшей ночью нейтрализовали более 720 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
Как отметили в ведомстве, в период с 20:00 мск 19 августа до 08:00 20 августа было перехвачено и уничтожено 726 дронов.
Беспилотники ликвидировали в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской областях, а также над Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областями. Кроме того, дроны сбили в Краснодарском крае, Крыму, Московском регионе, Татарстане, над Азовским и Черным морями.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что минувшей ночью была зафиксирована атака 250 БПЛА в направлении столичного региона, пишет Ura.ru.
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