Общая смертность в РФ в новогодние дни упала до четырёхлетнего минимума
Общая смертность среди жителей России в период новогодних каникул с 30 декабря по 5 января на этот сократилась на 20% по сравнению с теми же днями годом ранее. Показатель стал минимальным за последние четыре года. Такую статистику привёл помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
По его словам, в том числе, снизилась смертность от основных групп заболеваний, в которые входят, среди прочих, сердечно-сосудистые и онкологические. Вместе с тем, как отметил Кузнецов, определённое беспокойство вызывает рост смертности от внешних причин, не связанных с заболеваниями. Этот показатель подскочил на 15% за праздничные дни к прошлогоднему уровню.
Среди причин смертности, не связанной с заболеваниями, - злоупотребление спиртными напитками, нарушение правил дорожного движения, несоблюдение основ безопасности.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» обратила внимание, что службы опеки и попечительства нередко не замечают семьи, в которых родители страдают алкоголизмом и не оказывают детям должного внимания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru