Общая смертность в РФ в новогодние дни упала до четырёхлетнего минимума

Общая смертность среди жителей России в период новогодних каникул с 30 декабря по 5 января на этот сократилась на 20% по сравнению с теми же днями годом ранее. Показатель стал минимальным за последние четыре года. Такую статистику привёл помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

По его словам, в том числе, снизилась смертность от основных групп заболеваний, в которые входят, среди прочих, сердечно-сосудистые и онкологические. Вместе с тем, как отметил Кузнецов, определённое беспокойство вызывает рост смертности от внешних причин, не связанных с заболеваниями. Этот показатель подскочил на 15% за праздничные дни к прошлогоднему уровню.

В Госдуме обвинили службы опеки в смертности детей из-за родителей-алкоголиков

Среди причин смертности, не связанной с заболеваниями, - злоупотребление спиртными напитками, нарушение правил дорожного движения, несоблюдение основ безопасности.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» обратила внимание, что службы опеки и попечительства нередко не замечают семьи, в которых родители страдают алкоголизмом и не оказывают детям должного внимания.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:МинздравСмертностьНовый Год
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры