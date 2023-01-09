Общая смертность в РФ в новогодние дни упала до четырёхлетнего минимума

Общая смертность среди жителей России в период новогодних каникул с 30 декабря по 5 января на этот сократилась на 20% по сравнению с теми же днями годом ранее. Показатель стал минимальным за последние четыре года. Такую статистику привёл помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

По его словам, в том числе, снизилась смертность от основных групп заболеваний, в которые входят, среди прочих, сердечно-сосудистые и онкологические. Вместе с тем, как отметил Кузнецов, определённое беспокойство вызывает рост смертности от внешних причин, не связанных с заболеваниями. Этот показатель подскочил на 15% за праздничные дни к прошлогоднему уровню.