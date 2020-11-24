Производство российской вакцины «Спутник V» могут запустить в Германии

Германия может начать производство российской вакцины для профилактики коронавируса «Спутник V». Об этом в интервью каналу «Россия 24» заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По словам руководителя РФПИ, фонд работает над вопросом производства препарата со многими европейскими странами, в том числе с Германией. Также РФПИ ожидает прибытия делегации из Франции.

Дмитриев отметил, что Россия продолжит налаживать сотрудничество с ЕС даже несмотря на политические противоречия. По словам главы РФПИ, фонд подал заявку на одобрение вакцины в Европейскую медицинскую ассоциацию, и продолжит деятельность в этом направлении.

Вакцина «Спутник V» стала первой в России и мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. Препарат разработали специалисты центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Сейчас вакцина проходит стадию пострегистрационных испытаний.





