Производство российской вакцины «Спутник V» могут запустить в Германии
Германия может начать производство российской вакцины для профилактики коронавируса «Спутник V». Об этом в интервью каналу «Россия 24» заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
По словам руководителя РФПИ, фонд работает над вопросом производства препарата со многими европейскими странами, в том числе с Германией. Также РФПИ ожидает прибытия делегации из Франции.
Дмитриев отметил, что Россия продолжит налаживать сотрудничество с ЕС даже несмотря на политические противоречия. По словам главы РФПИ, фонд подал заявку на одобрение вакцины в Европейскую медицинскую ассоциацию, и продолжит деятельность в этом направлении.
Вакцина «Спутник V» стала первой в России и мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. Препарат разработали специалисты центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Сейчас вакцина проходит стадию пострегистрационных испытаний.
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