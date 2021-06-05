Мурашко рассказал, как избежать роста заболеваемости коронавирусом в России
Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России будет зависеть от ответственного отношения граждан и соблюдения всех рекомендаций для предотвращения распространения вируса. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Рост будет зависеть от нас с вами. Если мы будем ответственны, то роста не будет точно», — подчеркнул министр.
Мурашко добавил, что граждане должны осознавать, что риск заражения есть, и следовать рекомендациям.
Ранее глава Минздрава сообщил, что ряд регионов России близки к победе над коронавирусом, однако необходимо учитывать мобильность населения и вакцинировать граждан.
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