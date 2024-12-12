Мурашко: Распространенность курения среди 15-летних и старше сократилась до 18%

По его словам, наблюдается также снижение потребления алкогольной продукции за последние пять лет на 6,7%, хотя в последний год эта тенденция чуть приостановилась. По словам министра, медики должны подавать личный пример по ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек, это отличный стимул для пациентов.

Ранее главный редактор отраслевого информационного агентства «Русский табак» Максим Королев в разговоре с НСН отметил, что предложение запретить курить на ходу — абсурдная попытка депутатов заявить о себе, которая в случае принятия соответствующего закона спровоцирует рост социальной напряженности и бытовых конфликтов, передает «Радиоточка НСН».

