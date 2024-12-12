Мурашко: Распространенность курения среди 15-летних и старше сократилась до 18%
Распространенность курения среди россиян в возрасте 15 лет и старше за шесть лет в РФ уменьшилась с 24% до 18%. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе Всероссийского форума по общественному здоровью.
По его словам, наблюдается также снижение потребления алкогольной продукции за последние пять лет на 6,7%, хотя в последний год эта тенденция чуть приостановилась. По словам министра, медики должны подавать личный пример по ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек, это отличный стимул для пациентов.
Ранее главный редактор отраслевого информационного агентства «Русский табак» Максим Королев в разговоре с НСН отметил, что предложение запретить курить на ходу — абсурдная попытка депутатов заявить о себе, которая в случае принятия соответствующего закона спровоцирует рост социальной напряженности и бытовых конфликтов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru