В Госдуму внесен законопроект о росте штрафов за курение и распитие алкоголя

Документ был разработан группой парламентариев и сенаторов, которые решили пересмотреть размеры штрафов за противоправные действия, которые были установлены ещё в 2013 году. Новый нормативный акт устанавливает диапазон при первом нарушении - от 1 тыс. до 3 тыс. руб. За повторное нарушение - от 4 тысяч до 5 тысяч рублей. Кроме того, он вводит запрет на распитие алкогольных напитков в воздушном транспорте, в поездах дальнего следования, судах, находящихся в дальнем плавании.

Ранее в Вологодской области ограничили продажу алкоголя в будни двумя часами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

