В Госдуму внесен законопроект о росте штрафов за курение и распитие алкоголя

В Государственную Думу РФ на рассмотрение депутатами внесен законопроект об увеличении штрафов за употребление алкоголя в общественных местах, а также за курение в неположенном месте, сообщает «Российская газета».

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Документ был разработан группой парламентариев и сенаторов, которые решили пересмотреть размеры штрафов за противоправные действия, которые были установлены ещё в 2013 году. Новый нормативный акт устанавливает диапазон при первом нарушении - от 1 тыс. до 3 тыс. руб. За повторное нарушение - от 4 тысяч до 5 тысяч рублей. Кроме того, он вводит запрет на распитие алкогольных напитков в воздушном транспорте, в поездах дальнего следования, судах, находящихся в дальнем плавании.

Ранее в Вологодской области ограничили продажу алкоголя в будни двумя часами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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