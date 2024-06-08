Мурашко: Пятеро пострадавших в «Крокусе» остаются в больницах
Пять человек, пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, остаются на лечении в медицинских учреждениях. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в беседе с ТАСС.
«Пятеро пострадавших... продолжают проходить лечение в стационарах Москвы и федеральных центров. Врачам удалось спасти жизни», — отметил глава Минздрава.
Мурашко подчеркнул, что у госпитализированных отмечается положительная динамика, медики оценивают их состояние как средней тяжести.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, в результате погибли 145 человек, пострадали свыше 500, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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