Мурашко: Пятеро пострадавших в «Крокусе» остаются в больницах

Пять человек, пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, остаются на лечении в медицинских учреждениях. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в беседе с ТАСС.

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«Пятеро пострадавших... продолжают проходить лечение в стационарах Москвы и федеральных центров. Врачам удалось спасти жизни», — отметил глава Минздрава.

Мурашко подчеркнул, что у госпитализированных отмечается положительная динамика, медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, в результате погибли 145 человек, пострадали свыше 500, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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