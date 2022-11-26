В Роспотребнадзоре опровергли введение новых антиковидных мер на границе

Роспотребнадзор опроверг информацию о введении новых антиковидных мер, в том числе контроля на границе. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

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«В соцсетях активно распространяются сообщения о возвращении "пограничного ковид-контроля как на пике пандемии". Роспотребнадзор подчеркивает: эта информация не соответствует действительности», — отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что сотрудники службы действуют в строгом соответствии с постановлением, о «новых антиковидных мерах» речи не идет.

Роспотребнадзор напомнил, что применение тестирования на COVID-19 возможно в отношении граждан, прибывающих из стран со сложной эпидситуацией. Также в РФ сохраняется требование по заполнению анкет для возвращающихся из-за границы.

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:ГраницаКоронавирусРоспотребнадзор
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