В Роспотребнадзоре опровергли введение новых антиковидных мер на границе

«В соцсетях активно распространяются сообщения о возвращении "пограничного ковид-контроля как на пике пандемии". Роспотребнадзор подчеркивает: эта информация не соответствует действительности», — отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что сотрудники службы действуют в строгом соответствии с постановлением, о «новых антиковидных мерах» речи не идет.

Роспотребнадзор напомнил, что применение тестирования на COVID-19 возможно в отношении граждан, прибывающих из стран со сложной эпидситуацией. Также в РФ сохраняется требование по заполнению анкет для возвращающихся из-за границы.

