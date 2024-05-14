Мурашко: Проблему с кадрами в медицине можно решить за 5-6 лет

Он отметил, что проблему кадрового дефицита можно решить с помощью сохранения тенденции, при которой врачей в систему здравоохранения приходит работать больше, чем уходит. Мурашко также обозначил условие, при котором 100% обучающихся по целевому набору исполнят свои обязательства и придут работать на свои места после окончания вуза.

Он объяснил, что в 2023 году в государственную систему здравоохранения врачей пришло работать на 20% больше, чем тех, кто ушел, например, вышел на пенсию или уволился.

Ранее президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин в разговоре с НСН заявил, что низкие зарплаты медработников в малых городах вынуждают специалистов перебираться в крупные федеральные центры или вовсе уходить из профессии, передает «Радиоточка НСН».

