Мурашко: Проблему с кадрами в медицине можно решить за 5-6 лет
Проблему кадрового дефицита в медицине теоретически можно решить за пять-шесть лет при ряде условий. Такое заявление сделал кандидат на должность министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Он отметил, что проблему кадрового дефицита можно решить с помощью сохранения тенденции, при которой врачей в систему здравоохранения приходит работать больше, чем уходит. Мурашко также обозначил условие, при котором 100% обучающихся по целевому набору исполнят свои обязательства и придут работать на свои места после окончания вуза.
Он объяснил, что в 2023 году в государственную систему здравоохранения врачей пришло работать на 20% больше, чем тех, кто ушел, например, вышел на пенсию или уволился.
Ранее президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин в разговоре с НСН заявил, что низкие зарплаты медработников в малых городах вынуждают специалистов перебираться в крупные федеральные центры или вовсе уходить из профессии, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Тайвань зафиксировал приближение к острову 23 самолетов и БПЛА Китая
- В РФ хотят расширить список преступлений с наказанием в виде принудительных работ
- СМИ: Хакеры взломали внутренние платформы Европола и украли данные
- Суд в Париже оправдал режиссера Романа Полански по делу о клевете
- Путин назначил нового посла в Индонезии и Восточном Тиморе
- Колокольцев: МВД не хватает 152 тысячи человек личного состава
- МВД усилит контроль за пребыванием иностранных граждан в РФ
- Мурашко: Проблему с кадрами в медицине можно решить за 5-6 лет
- Продюсер Рудченко: Внук Пугачевой Пресняков не сможет стать популярным в США
- Колокольцев: От киберпреступлений пострадали 113 тысяч пенсионеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru