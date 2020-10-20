Мурашко призвал россиян ограничить социальную активность

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян ограничить социальную активность и соблюдать меры профилактики коронавируса, чтобы выиграть время до массовой вакцинации, передает ТАСС.

Ранее гендиректор «Р-Фарм» Василий Игнатьев рассказал, что масштабная вакцинация россиян препаратом от коронавируса «Спутник V» планируется в конце ноября.

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Напомним, первой в мире вакциной от COVID-19 стала разработка института им. Гамалеи, получившая название «Спутник V». О её регистрации Владимир Путин сообщил 11 августа. Сейчас препарат проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором принимают участие 40 тыс. человек.

Вторая отечественная вакцина «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» была зарегистрирована 14 октября. А центр имени Чумакова РАН разработал свой препарат, эта вакцина также проходит стадию клинических испытаний.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала россиян за несоблюдение профилактических норм, передает Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусМинздрав
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