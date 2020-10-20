Мурашко призвал россиян ограничить социальную активность

Напомним, первой в мире вакциной от COVID-19 стала разработка института им. Гамалеи, получившая название «Спутник V». О её регистрации Владимир Путин сообщил 11 августа. Сейчас препарат проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором принимают участие 40 тыс. человек.

Вторая отечественная вакцина «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» была зарегистрирована 14 октября. А центр имени Чумакова РАН разработал свой препарат, эта вакцина также проходит стадию клинических испытаний.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала россиян за несоблюдение профилактических норм, передает Газета.ру.

