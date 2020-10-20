Власти Ирландии продлевают карантин из-за коронавируса до декабря

Правительство Ирландии вводит в стране шестинедельный карантин из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Новый режим начнет действовать со среды, 21 октября, сообщил телеканал RTE.

Решение принято на фоне роста числа инфицированных, а также случаев госпитализации и количества пациентов, находящихся на интенсивной терапии.

В отличие от ограничительного режима, который действовал в Ирландии весной, при нынешнем карантине врасти не будут закрывать детские сады, школы и строительные объекты. Жителям предписано ограничить контакты близким семейным кругом, сообщает ТАСС.

На острове будут закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек, прекращена работа парикмахерских, салонов красоты, фитнес- и спортивных клубов. Продолжать тренировки смогут только профессиональные спортсмены и дети в возрасте до 15 лет.