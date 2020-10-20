Власти Ирландии продлевают карантин из-за коронавируса до декабря

Правительство Ирландии вводит в стране шестинедельный карантин из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Новый режим начнет действовать со среды, 21 октября, сообщил телеканал RTE.

Решение принято на фоне роста числа инфицированных, а также случаев госпитализации и количества пациентов, находящихся на интенсивной терапии.

В отличие от ограничительного режима, который действовал в Ирландии весной, при нынешнем карантине врасти не будут закрывать детские сады, школы и строительные объекты. Жителям предписано ограничить контакты близким семейным кругом, сообщает ТАСС.

На острове будут закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек, прекращена работа парикмахерских, салонов красоты, фитнес- и спортивных клубов. Продолжать тренировки смогут только профессиональные спортсмены и дети в возрасте до 15 лет.

Когда пик COVID? Власти и врачи о перспективе нового локдауна

Предприятия общепита смогут продавать лишь еду и напитки навынос либо осуществлять доставку на дом. Граждане смогут передвигаться от места проживания лишь в радиусе 5 километров.

Согласно данным Минздрава Ирландии, число госпитализированных пациентов с коронавирусом возросло за последние четыре недели с 75 до 298.

По состоянию на 19 октября, в мире было зафиксировано 40 328 122 подтверждённых случаев коронавируса, суточный прирост составил 373 821, пишет «Свободная пресса».


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусКарантинИрландия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры