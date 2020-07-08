Мурашко: Наиболее серьезные последствия от COVID-19 наблюдаются на сердце и легких
Сердце и легких наиболее уязвимы при заражении коронавирусом. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1», пишет ТАСС.
В частности, Мурашко отметил, что у у переболевших людей наблюдаются миокардиты.
По словам министра здравоохранения, более сильное влияние на эти органы коронавирус оказывает при тяжелом течении заболевания. Он отметил, что в таком случае пациенты нуждаются в реабилитации.
Глава Минздрава добавил, что в связи с этим переболевшим COVID-19 не рекомендуется быстрое возвращение к тяжелым физнагрузкам, поскольку сердцу и легким необходимо время для восстановления.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru