Мурашко предупредил об ударе «омикрона» по детям и беременным

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что на детей приходится 15% случаев заражения коронавирусом в нашей стране.

Министр также выразил большую обеспокоенность заболеваемостью совсем маленьких детей, котором нет еще и четырех лет, отмечает ТАСС.

Кроме того, Мурашко предупредил, что беременные женщины подвержены большему риску заражения штаммом «омикрон», и рекомендовал им вакцинироваться, пишет РИА Новости.

Ранее в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что по состоянию на 13 января в России было зарегистрировано 783 случая заражения «омикроном», при этом половина случаев приходится на Москву.

