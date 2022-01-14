Мурашко предупредил об ударе «омикрона» по детям и беременным
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что на детей приходится 15% случаев заражения коронавирусом в нашей стране.
Министр также выразил большую обеспокоенность заболеваемостью совсем маленьких детей, котором нет еще и четырех лет, отмечает ТАСС.
Кроме того, Мурашко предупредил, что беременные женщины подвержены большему риску заражения штаммом «омикрон», и рекомендовал им вакцинироваться, пишет РИА Новости.
Ранее в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что по состоянию на 13 января в России было зарегистрировано 783 случая заражения «омикроном», при этом половина случаев приходится на Москву.
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