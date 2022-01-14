Голикова заявила, что более половины заражений «омикроном» приходится на Москву

По ее словам, по состоянию на 13 января в России было зарегистрировано 783 случая заражения омикрон-штаммом. Голикова подчеркнула, что на столичный регион приходится первый удар коронавируса, поскольку он является крупным транспортным узлом.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что необходимо серьезно отнестись к ношению масок и респираторов для сглаживания надвигающейся волны коронавируса.

