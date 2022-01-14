Голикова заявила, что более половины заражений «омикроном» приходится на Москву
Вице-премьер Татьяна Голикова 14 января заявила, что заражение штаммом коронавируса «омикрон» за три дня в России возросло в 2,6 раза, 53% приходятся на Москву.
По ее словам, по состоянию на 13 января в России было зарегистрировано 783 случая заражения омикрон-штаммом. Голикова подчеркнула, что на столичный регион приходится первый удар коронавируса, поскольку он является крупным транспортным узлом.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что необходимо серьезно отнестись к ношению масок и респираторов для сглаживания надвигающейся волны коронавируса.
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