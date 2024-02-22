Мурашко поручил регионам усилить контроль за работой скорой помощи в праздники
Регионам следует усилить контроль за работой служб, оказывающих скорую и неотложную медицинскую помощь. Как сообщает РИА Новости, такое поручение дал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
На заседании оперштаба ведомства он указал, что медслужба в праздничные дни должна работать в усиленном режиме, гражданам должна быть доступна как экстренная, так и плановая медпомощь.
Мурашко отметил, что поликлиники должны соблюдать график работы в том числе 24 февраля, а пациенты должны быть обеспечены лекарствами в полном объёме.
Ранее в Минздраве заявили, что в 2024 году пройти профилактические осмотры и диспансеризацию должны более 102 млн россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru