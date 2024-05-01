NYT: из библиотек Европы украли около 200 редких изданий русских классиков

За два года из библиотек Европы украли около 200 редких изданий классиков русской литературы, утверждает газета The New York Times (NYT).

Отмечается, что больше всего библиотеки недосчитались произведений Александра Пушкина. Злоумышленники меняли оригиналы на копии.

В рамках уголовного дела были задержаны девять граждан Грузии. У них нашли 150 книг.

Также похитителей выявили в Эстонии и Литве. По данным Европола, часть книг продана на аукционах в Москве и Санкт-Петербурге.

В ноябре 2023 года в Киеве снесли памятник Александру Пушкину. Позже в Херсоне демонтировали монумент Владимиру Маяковскому, передает «Радиоточка НСН».

