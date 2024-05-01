Белгородский поселок Красное подвергся атаке двух дронов-камикадзе
1 мая 202419:03
Два украинских беспилотника-камикадзе атаковали поселок Красное Шебекинского городского округа, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В результате атаки пострадавших нет. Повреждения получили автомобиль и забор частного домовладения, уточнил Гладков.
«На месте работают оперативные службы», - добавил глава региона.
Ранее в среду белгородское село Вознесеновка дважды подверглось атакам дронов-камикадзе. Повреждена хозяйственная постройка и магазин, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru