Белгородский поселок Красное подвергся атаке двух дронов-камикадзе

Два украинских беспилотника-камикадзе атаковали поселок Красное Шебекинского городского округа, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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В результате атаки пострадавших нет. Повреждения получили автомобиль и забор частного домовладения, уточнил Гладков.

«На месте работают оперативные службы», - добавил глава региона.

Ранее в среду белгородское село Вознесеновка дважды подверглось атакам дронов-камикадзе. Повреждена хозяйственная постройка и магазин, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаБелгородская область

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