Мурашко сообщил о планах расширить календарь прививок в России

Говоря о мерах Минздрава для реализации указа президента Владимира Путина о поддержке многодетных семей, Мурашко упомянул вакцинопрофилактику.

«Расширение в перспективе календаря прививок, такие планы утверждены», — сообщил министр.

По словам Мурашко, в программе госгарантий уже заложен ряд мер, касающихся обеспечения детей лекарствами. При этом есть ряд поручений президента по расширению этого направления.

Ранее глава Минздрава сообщил, что в России выделят более 70 млрд рублей на 3 года на реабилитацию получивших ранения в ходе специальной военной операции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

