Мурашко сообщил о планах расширить календарь прививок в России

Календарь профилактических прививок в России планируют расширить в перспективе. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в беседе с РИА Новости.

Прививать от COVID-19 в России будут лишь уязвимые категории граждан

Говоря о мерах Минздрава для реализации указа президента Владимира Путина о поддержке многодетных семей, Мурашко упомянул вакцинопрофилактику.

«Расширение в перспективе календаря прививок, такие планы утверждены», — сообщил министр.

По словам Мурашко, в программе госгарантий уже заложен ряд мер, касающихся обеспечения детей лекарствами. При этом есть ряд поручений президента по расширению этого направления.

Ранее глава Минздрава сообщил, что в России выделят более 70 млрд рублей на 3 года на реабилитацию получивших ранения в ходе специальной военной операции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: government.ru
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