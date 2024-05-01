В Швейцарии отменили выступление оперной певицы Анны Нетребко
Концерт российской оперной певицы Анны Нетребко отменили в Швейцарии, пишет РИА Новости.
Выступление должно было состояться 1 июля в Люцерне. Власти попросили отменить концерт из-за предстоящей мирной конференции по Украине.
При этом пресс-служба Центра культуры и конгрессов Люцерна отметила, что местная общественность неоднозначно воспринимает российскую исполнительницу.
В сентябре 2023 года Берлинская государственная опера возобновила сотрудничество с Нетребко. После начала конфликта на Украине артистка не делала заявлений о поддержке спецоперации, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru