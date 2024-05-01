В Швейцарии отменили выступление оперной певицы Анны Нетребко

Концерт российской оперной певицы Анны Нетребко отменили в Швейцарии, пишет РИА Новости.

Нью-йоркскую «Метрополитен-оперу» обязали компенсировать Нетребко $200 тысяч

Выступление должно было состояться 1 июля в Люцерне. Власти попросили отменить концерт из-за предстоящей мирной конференции по Украине.

При этом пресс-служба Центра культуры и конгрессов Люцерна отметила, что местная общественность неоднозначно воспринимает российскую исполнительницу.

В сентябре 2023 года Берлинская государственная опера возобновила сотрудничество с Нетребко. После начала конфликта на Украине артистка не делала заявлений о поддержке спецоперации, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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