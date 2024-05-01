Парламент Грузии принял закон об иноагентах во втором чтении
Грузинские депутаты большинством голосов приняли законопроект об иностранных агентах во втором чтении. Трансляция велась на сайте законодательного органа.
Проект закона поддержали 83 депутата. Против высказались 23.
Инициативе предстоит пройти третье чтение в профильном комитете и на пленарном заседании. Дата рассмотрения пока не назначена.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на законопроект в случае его принятия. При этом парламент может преодолеть его простым большинством голосов.
Рассмотрение законопроекта сопровождается массовыми митингами оппозиции. Накануне во время очередной акции протеста пострадали шесть сотрудников правоохранительных органов, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Орске после паводка без газа остаются 4,3 тысячи домов
- Белгородский поселок Красное подвергся атаке двух дронов-камикадзе
- NYT: из библиотек Европы украли около 200 редких изданий русских классиков
- В Швейцарии отменили выступление оперной певицы Анны Нетребко
- На Урале осквернили памятник на могиле группы Дятлова
- Премьер Грузии назвал закон об иноагентах полезным для евроинтеграции
- Рогов: над запорожским селом Работино поднят российский флаг
- Концертный директор Майданова заявил об улучшении самочувствия певца
- WP: республиканцы решили отстранить спикера Палаты представителей Джонсона
- Во Франции пенсионер получил тюремный срок за угрозы Макрону
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru