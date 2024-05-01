Парламент Грузии принял закон об иноагентах во втором чтении

Проект закона поддержали 83 депутата. Против высказались 23.

Инициативе предстоит пройти третье чтение в профильном комитете и на пленарном заседании. Дата рассмотрения пока не назначена.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на законопроект в случае его принятия. При этом парламент может преодолеть его простым большинством голосов.

Рассмотрение законопроекта сопровождается массовыми митингами оппозиции. Накануне во время очередной акции протеста пострадали шесть сотрудников правоохранительных органов, сообщает «Радиоточка НСН».

