В Китае зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом
Рекордные 25 165 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали за прошедшие сутки в Китае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Число заболевших стало на 4% выше по сравнению с предыдущим днем и в 2,5 раза больше, чем неделю назад. Отмечается, что симптомы COVID-19 выявили лишь у 1 350 пациентов, 23 815 человек переносили инфекцию бессимптомно.
Наиболее мощные вспышки коронавируса зафиксированы в Шанхае и в провинции Цзилинь (северо-восток): на них приходится около 94% больных.
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