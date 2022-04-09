В Китае зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом

Число заболевших стало на 4% выше по сравнению с предыдущим днем и в 2,5 раза больше, чем неделю назад. Отмечается, что симптомы COVID-19 выявили лишь у 1 350 пациентов, 23 815 человек переносили инфекцию бессимптомно.

Наиболее мощные вспышки коронавируса зафиксированы в Шанхае и в провинции Цзилинь (северо-восток): на них приходится около 94% больных.

