Минздрав: В России привились 37 миллионов человек
Минздрав сообщил, что в России от коронавируса привились 37 миллионов человек, рассказал замглавы ведомства Олег Гриднев.
По данным Минздрава, за неделю число вакцинированных граждан увеличилось на 3 миллиона человек. Гриднев отметил, что темпы вакцинации «значительные», однако в некоторых регионах они снизились из-за сезона отпусков.
Ранее за прошедшие сутки в России диагностировали 23 120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом вылечились 20 370 россиян, а умерли 794 гражданина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru