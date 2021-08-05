Минздрав: В России привились 37 миллионов человек

По данным Минздрава, за неделю число вакцинированных граждан увеличилось на 3 миллиона человек. Гриднев отметил, что темпы вакцинации «значительные», однако в некоторых регионах они снизились из-за сезона отпусков.

Ранее за прошедшие сутки в России диагностировали 23 120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом вылечились 20 370 россиян, а умерли 794 гражданина.

