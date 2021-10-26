Мурашко перечислил регионы с самыми высокими темпами вакцинации от COVID-19
В Минздраве назвали регионы с самыми высокими темпами вакцинации от коронавирусной инфекции. Глава ведомства Михаил Мурашко рассказал, что это Чукотский автономный округ, Пенза, Курган, Республика Марий Эл, Ханты-Мансийск, Воронежская область и Мордовия. При этом, глава Минздрава подчеркнул, что речь идёт о показателе с учётом численности населения, сообщает RT.
А ранее Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации от COVID-19 и об уже перенесенном заболевании. Россияне начнут получать новый документ после того, как приказ вступит в силу 8 ноября. Сертификаты, оформленные до этого числа, автоматически изменятся на портале государственных услуг до 1 марта следующего года.
Документ будет включать информацию о гражданине, прошедшем вакцинацию: в нем отразятся ФИО, дата рождения, пол, адрес проживания и дата оформления документа. Также будет указан электронный код, данные о сделанных прививках.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru