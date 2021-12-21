Мурашко перечислил основные симптомы «омикрона»

Симптомы при заболевании омикрон-штаммом коронавируса схожи с симптомами гриппа, но основными являются першение в горле и лихорадка. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.

По его словам, специалисты изучили особенности течения данной разновидности коронавируса в Африке, где он получил наибольшее распространение.