Мурашко перечислил основные симптомы «омикрона»

Симптомы при заболевании омикрон-штаммом коронавируса схожи с симптомами гриппа, но основными являются першение в горле и лихорадка. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.

По его словам, специалисты изучили особенности течения данной разновидности коронавируса в Африке, где он получил наибольшее распространение.

Иммунолог назвал «фирменные» симптомы омикрон-штамма

Головная боль и внезапная слабость являются характерными симптомами заражения штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом ранее рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

По словам эксперта, для всех мутаций коронавируса описано более 70 симптомов, некоторые из них более выражены у определенных вариантов

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:КоронавирусОмикрон-штаммМинздрав
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