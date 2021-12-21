Мурашко перечислил основные симптомы «омикрона»
Симптомы при заболевании омикрон-штаммом коронавируса схожи с симптомами гриппа, но основными являются першение в горле и лихорадка. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.
По его словам, специалисты изучили особенности течения данной разновидности коронавируса в Африке, где он получил наибольшее распространение.
Головная боль и внезапная слабость являются характерными симптомами заражения штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом ранее рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
По словам эксперта, для всех мутаций коронавируса описано более 70 симптомов, некоторые из них более выражены у определенных вариантов
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