Мурашко оценил риски третьей волны COVID-19 в России
Уровень заболеваемости от коронавируса в России сейчас снижается, поэтому прогнозировать сроки третьей волны COVID-19 преждевременно, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Об этом пишет «Свободная пресса».
Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова заявила, что показатели заболеваемости COVID-19 в России говорят о возможной третьей волне распространения вируса.
Как сообщал оперативный штаб по контролю и мониторингу заболеваемости коронавирусом, за последние сутки в России зарегистрировали 8277 новых случаев инфекции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru