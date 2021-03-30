Мурашко оценил риски третьей волны COVID-19 в России

Уровень заболеваемости от коронавируса в России сейчас снижается, поэтому прогнозировать сроки третьей волны COVID-19 преждевременно, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Об этом пишет «Свободная пресса».

Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова заявила, что показатели заболеваемости COVID-19 в России говорят о возможной третьей волне распространения вируса.

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Как сообщал оперативный штаб по контролю и мониторингу заболеваемости коронавирусом, за последние сутки в России зарегистрировали 8277 новых случаев инфекции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинздравКоронавирус
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